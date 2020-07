“Global Leukemia Drug Market, Drug Price, Patent, Dosage & Clinical Trials Insight 2025” Report Highlights:

Global Leukemia Drug Market Opportunity: More Than US$ 22 Billion by 2025

Comprehensive Insight on Leukemia Drug Clinical Trials: 633 Drugs

Leukemia Drug Clinical Pipeline Insight by Company, Drug Class, Patent

Comprehensive Clinical Insight on Marketed Leukemia Drug: 77 Drugs

Marketed Leukemia Drug Insight by Drug Class: Availability, Dosage & Price Analysis

Global Drug Development Partnerships & Collaboration Insight

Download Report: https://www.pnspharma.com/reports/global-leukemia-drug-market-drug-price-patent-dosage-clinical-trials-insight-2025

Table of Contents

Introduction to Leukemia

1.1 Overview

1.2 History: Initial Description & Origin of Leukemia

Relevance of Leukemia Therapeutics in Pharmaceutical Market

Commercially Available Treatments & its Impact on the Global Leukemia Therapeutics Market

Leukemia Therapeutics Market Growth with Chemotherapy Drugs

4.1 Overview

4.2 Mechanism of Action of Chemotherapy Drugs towards Leukemia Cancer Cells

Immunotherapy Candidates Promising Attribute towards Global Leukemia Therapeutics Market

5.1 Overview

5.2 Mechanism of Action of Immunotherapy against Leukemia Cells

Small Molecule Cancer Drugs Evolving Global Leukemia Therapeutics Market

6.1 Overview

6.2 Mechanism of Action of Small Molecule Cancer Drugs towards Leukemia

Treatment

Global Impact of Bone Marrow Transplantation on Leukemia Therapeutics Market

7.1 Overview

7.2 Mechanism of Action of Bone Marrow Transplantation in Leukemia Patients

Radiation Therapy Impact on the Global Leukemia Therapeutics Market Growth

8.1 Overview

8.2 Mechanism of Action of Radiation Therapy for Leukemia Treatment

Ongoing Clinical Research Development for Leukemia Therapeutics

9.1 UCLA to Combine Two Therapies to Leukemia Treatment Platform Available

9.2 CAR-T Cell Trials for Common Leukemia & Lymphoma Types led by UCLA

9.3 LILRB4, A New Potential Target for Leukemia Focused by UT Southwestern

Researchers

9.4 Phase Ib/II Trial Result for IDH1-Mutated Acute Myeloid Leukemia by University

of Texas M. D. Anderson Cancer Center

9.5 CAR-NK Cell Therapy for Clinical Trials Results for chronic lymphocytic

leukemia by The University of Texas MD Anderson Cancer Center

9.6 Takeda’s Phase II Trial of Pevonedistat & Azacitidine in Patients with Leukemia

Global Partnerships & Collaboration Insights for Development of Leukemia Therapeutics

10.1 Piramal Pharma Solutions & BerGenBio to Undergo FDA Fast Track Leukemia

Treatment Development

10.2 Pascal Biosciences and Y-Biologics to Develop Bispecific Antibody for

Leukemia Treatment

10.3 Daiichi Sankyo & MD Anderson Collaboration for Accelerated Development of

Acute Myeloid Leukemia Therapies

10.4 Merck & Harvard to Undergo Collaboration for Developing Small Molecule

Drugs for Acute Myeloid Leukemia

10.5 JZP-458 Pivotal Phase 2/3 for Acute Lymphoblastic Leukemia Study Initiation

Announcement by Jazz Pharmaceuticals

Global Leukemia Therapeutics Market Market Overview

Regional Leukemia Therapeutics Market Analysis

12.1 US

12.2 European Union

12.3 Asia

12.4 Middle East & Africa

Global Leukemia Drug clinical Trials Overview

13.1 By Phase

13.2 By Country

13.3 By Drug Class

13.4 By Company/Clinic

13.5 By Patient Segment

Antineoplastic Drugs for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

14.1 Azacitidine (Vidaza)

14.2 Venetoclax (Venclexta)

14.3 Enasidenib (Idhifa)

14.4 Tretinoin (Vesanoid)

14.5 Histamine Dihydrochloride Injection (Ceplene)

14.6 Ubenimix (Bestatin)

14.7 Arsenic Trioxide (Trisenox)

14.8 Tamibarotene (Amnolake)

14.9 Amsacrine (Amsa PD/Amekrin)

14.10 Immune Globulin (Gammagard Liquid, Gammagard S/D, Cuvitru & HyQvia)

14.11 Crisantaspase (Erwinase)

14.12 Pegaspargase (Oncaspar)

14.13 Calaspargase Pegol (Asparlas)

14.14 Asparaginase (Elspar/Kidrolase/Leunase)

14.15 Sobuzoxane (Perazolin)

MultiKinase Inhibitor Drugs for Leukemia – Availability, Dosage, & Price Analysis

15.1 Gilteritinib (Xospata)

Tyrosine Kinase Inhibitors for Leukemia – Availability, Dosage, & Price Analysis

16.1 Bosutinib (Bosulif)

16.2 Dasatinib (Sprycel)

16.3 Ponatinib (Iclusig)

16.4 Nilotinib (Tasigna)

16.5 Quizartinib (Vanflyta)

16.6 Radotinib (Supect)

16.7 Imatinib (Gleevec)

Combinational Antineoplastic Drugs for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

17.1 Cytarabine/Daunorubicin (Vyxeos)

17.2 Ivosidenib (Tibsovo)

17.3 Rituxan Hycela (hyaluronidase/rituximab)

Antimetabolites for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

18.1 Cladribine (Mavenclad/Leustatin)

18.2 Clofarabine (Clolar)

18.3 Mercaptopurine Oral Suspension (Purixan)

18.4 Methotrexate Oral Solution (Xatmep)

18.5 Decitabine (Decogen)

18.6 Nelarabine (Arranon)

18.7 Fludarabin (Fludara/Oforta)

18.8 Methotrexate

Anticancer Antibiotics for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

19.1 Pentostatin (Nipent)

19.2 Mitoxantrone (Novantrone)

19.3 Idarubicin (Idamycin)

Phosphoinositide 3-Kinase Inhibitors – Availability, Dosage & Price Analysis

20.1 Duvelisib (Copiktra)

20.2 Idelalisib (Zydelig)

Alkylating Agents for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

21.1 Bendamustine (Treanda/Belrapzo/Bendeka)

21.2 Cyclophosphamide

21.3 Dianhydrogalactitol (DAG for Injection)

Bruton Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitors for Leukemia – Availability, Dosage, & Price Analysis

22.1 Ibrutinib (Imbruvica)

Monoclonal Antibodies for Leukemia – Availability, Dosage, & Price Analysis

23.1 Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)

23.2 Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg)

23.3 Ofatumumab (Arzerra)

23.4 Gazyva (Obinutuzumab)

23.5 MabThera/Rituxan (Rituximab)

23.6 Blinatumomab (Blincyto)

23.7 Lumoxiti (Moxetumomab pasudotox)

23.8 Poteligeo (Mogamulizumab)

23.9 Rituximab Biosimilar (Truxima)

23.10 Rituximab Biosimilar (Ruxience)

23.11 Rituximab Biosimilar (Rixathon)

23.12 Rituximab Biosimilar – Acellbia

23.13 Rituximab Biosimilar – Maball

23.14 Rituximab Biosimilar – Mabtus

23.15 Rituximab Biosimilar – Zytux

23.16 Alemtuzumab (Campath)

T-Cell Therapy for Leukemia – Availability, Dosage, & Price Analysis

24.1 Tisagenlecleucel (Kymriah)

24.2 Nalotimagene Carmaleucel (Zalmoxis)

Mitotic Inhibitors for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

25.1 Vincristine Liposomal (Marqibo)

Antineoplastic Interferons for Leukemia – Availability, Dosage & Price Analysis

26.1 Interferon Alpha-2b (Intron A)

26.2 Interferon Alfa-2a (Roferon-A/Veldona)

26.3 Interferon Alpha (Multiferon)

Global Leukaemia Drug Clinical Pipeline By Company, Indication & Phase

27.1 Unknown

27.2 Research

27.3 Preclinical

27.4 Clinical

27.5 Phase-0

27.6 Phase-I

27.7 Phase-I/II

27.8 Phase-II

27.9 Phase-II/III

27.10 Phase-III

27.11 Preregistration

27.12 Registered

Global Marketed Leukaemia Drug Clinical Insight

Global Leukemia Therapeutics Market Dynamics

29.1 Global Leukemia Therapeutics Growth Attributors

29.2 Challenges Concerning the Growth of Leukemia Therapeutics Market at Global

Level

Global Leukemia Therapeutics Market Future Insights

Competitive Landscape

31.1 AbbVie Inc

31.2 Bristol-Myers Squibb

31.3 Amgen

31.4 Genzyme Corporation

31.5 Pfizer

31.6 GlaxoSmithKline Plc

31.7 Novartis International AG

31.8 Teva Pharmaceuticals

31.9 Takeda Pharmaceuticals

31.10 Piramal Pharma Solutions

Contact:

Rajesh Arora

rajesh@pnspharma.com

+91-09811484754